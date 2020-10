Coronavirus: a Parete la chiesa della SS. Trinità chiusa per 10 giorni

Parete – Aumentano i casi di coronavirus nel piccolo comune di Parete nell’Agro Aversano, con 4 nuovi positivi.

Il sindaco Gino Pellegrino nella giornata di ieri ha disposto la chiusura di una scuola ed ora ha adottato la stessa decisione per la chiesa della SS. Trinità, per almeno 10 giorni.

Il primo cittadino ha sottolineato che questa chiusura è stata necessaria per consentire la sanificazione e per effettuare un tracciamento dei contagi. Ecco la comunicazione:

“Aggiornamento covid-19

Purtroppo ho avuto comunicazione di altri quattro casi. Bisogna assolutamente avere massima prudenza se vogliamo contenere l’epidemia. Senza l’impegno di ognuno sarà difficile superare l’emergenza.

Stiamo attraversando un momento estremamente difficile. Non dobbiamo consentire in nessun modo il diffondersi del contagio. Ho dovuto chiedere la chiusura della chiesa Trinità per 10 giorni per consentire la sanificazione e per effettuare un tracciamento dei contagi.

Abbiamo programmato per stasera a partire dalle ore 23.00 una sanificazione cittadina con sali quaternari offerta dalla ditta Coccinella. MANTENETE LE DISTANZE E INDOSSATE LA MASCHERINA, SEMPRE!”.