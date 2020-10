Coronavirus: 9 casi a Parete, giovane ricoverato in ospedale

Parete – Il sindaco Gino Pellegrino aggiorna la popolazione sull’emergenza coronavirus in paese, annunciando 9 casi totali positivi al Coronavirus in paese.

Gli ultimi tre positivi riguardano un giovane ricoverato in ospedale per altri motivi, un ragazzo che frequenta le scuole medie ed una donna che lavora in ambito ospedaliero.

Ecco la comunicazione pubblicata dal primo cittadino nella serata di ieri: “Il primo riguarda un giovane ricoverato al Cardarelli per altri motivi. Il secondo invece è un ragazzo che frequenta la stessa classe alle scuole medie del primo studente positivo, ma che non si sono mai incontrati in quanto il primo e unico giorno di scuola del primo alunno contagiato il secondo era assente. Quindi probabilmente per i due ragazzi il contagio è avvenuto all’esterno della scuola. Comunque entrambi sono in buone condizioni di salute.

Nuovo contagio in ambiente ospedaliero di una nostra concittadina. Ha una leggera febbre e domattina saranno attivati i controlli su tutti i contatti. Le giornate non finiscono mai. Al momento siamo a 9 casi positivi“.