Coronavirus a Parete. Caso positivo, l’annuncio del sindaco

Parete – Nuovo caso di Coronavirus positivo nell’Agro Aversano, questa volta nel comune di Parete.

Ad annunciarlo e confermarlo è il primo cittadino Gino Pellegrino, il quale poco fa ha avvisato la popolazione con un post su Facebook:

Ci tenevo ad informare la cittadinanza che abbiamo a Parete il primo probabile caso di contagio al Coronavirus. Il paziente è risultato positivo al Cotugno. Ora si attende il riscontro dallo Spallanzani e avremo l’eventuale conferma dall’Istituto Superiore di Sanità. Ho telefonata alla persona ed è in isolamento e in buono stato di salute. La situazione è sotto controllo e vi informerò sugli aggiornamenti.

Al momento non vedo elementi di preoccupazione e invito la cittadinanza a seguire con attenzione tutti i consigli del Ministero della Salute per prevenire possibili contagi.

Quindi si attendono le contro-analisi dell’Istituto Superiore di Sanità. Intanto è stato attivato il protocollo di sicurezza previsto in questi casi.