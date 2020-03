Coronavirus. Terzo caso positivo ad Orta di Atella

Orta di Atella – Terzo caso positivo al Coronavirus nella città di Orta di Atella, il quale va ad aggiungersi ai due già confermati.

I primi due sono un autotrasportatore 50enne tornato dal Nord e sua moglie. L’ex sindaco Andrea Villano, commentando il terzo caso, ha invitato i cittadini ad attenersi ancora di più alle prescrizioni del decreto:

“Purtroppo l’elenco dei contagiati della nostra comunità sta aumentando ma non facciamoci prendere dal panico e seguiamo sempre alla lettera ciò che ci impartiscono le autorità superiori e cioè stare in casa; lavarsi spesso le mani; mantenere la distanza di almeno un metro ed evitare gli assembramenti.”

“Stamattina sono riprese, così come avevamo con insistenza richiesto, le attività di sanificazione delle strade, con macchina lavastrade (per la sede stradale) e lancia (per i marciapiedi) utilizzando gli appositi prodotti sanificanti. Nulla è scontato, e permettetemi di ringraziare i responsabili e gli operatori ecologici della società GPN che anche in una situazione di emergenza epidemiologica, come quella che stiamo vivendo, non si tirano indietro”.