Coronavirus. Nuovo positivo nel Casertano, intera famiglia in quarantena

Rocca D’Evandro – Purtroppo si registra un nuovo caso di Coronavirus in un comune della Provincia di Caserta.

Si tratta del paese di Rocca D’Evandro, dove una persona è risultata positiva al tampone per il covid-19.

Ecco la comunicazione pubblicata poco fa dall’amministrazione comunale per avvisare la cittadinanza:

Si avvisa che, in data odierna , il Dipartimento di Prevenzione e Protezione della ASL ha comunicato che un nostro concittadino è risultato positivo al COVID-19. Nell’immediato è scattato l’isolamento domiciliare per un intero nucleo familiare e contestualmente, dalle Autorità sanitarie, sono state adottate tutte le misure previste dal protocollo in materia di contenimento del contagio. Al fine di garantire il contenimento della diffusione del virus COVID 19ha fatto richiesta alla ASL CASERTA di effettuare uno screening attraverso test rapidi ad un gruppo di cittadini che per necessità lavorative sono in contatto quotidiano con la popolazione. Pertanto, si invita, ancora una volta , tutti i cittadini al rigoroso rispetto delle norme in vigore visto il persistere dello stato della pandemia.