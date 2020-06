Coronavirus. Nuovo positivo nel Casertano, nel comune di Recale

Recale – Nuovo positivo al Coronavirus nel comune di Recale, come confermato dal sindaco Raffaele Porfidia.

Il primo cittadino ha ufficializzato il contagio comunicandolo ai propri concittadini attraverso un post:

“l’Asl di Caserta-Distretto di Marcianise ha comunicato che è stato diagnosticato un nuovo caso positivo al virus Covid-19 a Recale“. Si tratta di una donna straniera che non avrebbe avuto contatti con altri cittadini di Recale in quanto lavora fuori zona e si trova attualmente in isolamento domiciliare.

“Alla luce di questo nuovo caso – continua il primo cittadino – si rinnova l’invito alla popolazione a non abbassare la guardia, attenendosi alla scrupolosa osservanza dell’obbligo dell’uso della mascherina in luoghi chiusi e delle prescrizioni in materia di distanziamento sociale, già fornite a livello ufficiale dalle Istituzioni e ampiamente diffuse da questa Amministrazione, richiamando la cittadinanza al più rigoroso rispetto del senso civico. Giova ancora una volta evidenziare che le uniche armi che fino ad oggi abbiamo per combattere il Coronavirus sono queste semplici regole che, solo se verranno rispettate rigorosamente da tutti, potranno impedire l’ulteriore diffusione del contagio“.