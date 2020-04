Coronavirus. Nuovo caso positivo a Caiazzo

Caiazzo – “Con estremo stupore, leggo gli ultimi aggiornamenti riguardo i casi di Covid-19 e, se da un lato sono entusiasta per i dati che provengono dalla regione Campania, dall’altro non posso dire lo stesso nell’apprendere la notizia di un nuovo caso positivo a Caiazzo.

Fatta salva la mia vicinanza ai diretti interessati, i quali stanno affrontando un momento delicato che mi auguro passi presto, e non per loro colpa, anche se non sarebbe il caso di puntare il dito in questo momento contro nessuno, credo però che una certa responsabilità si debba attribuire all’amministrazione comunale”.

A dichiararlo il consigliere comunale di Caiazzo Bene Comune, Mauro Carmine Della Rocca, che già nelle ultime settimane aveva più volte interrogato il sindaco Stefano Giaquinto sulla gestione dei contagi e delle misure di prevenzione in città.

Il rappresentante della minoranza consiliare solleva anche qualche polemica riguardante la tempistica e le informazioni frammentarie rese note dall’ente comunale.