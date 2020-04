Coronavirus. Nuovi contagi tra San Tammaro e San Nicola

San Tammaro / San Nicola La Strada – Terzo caso di Coronavirus a San Nicola la Strada. E’ il sindaco Marotta ad annunciarlo su Facebook:

“Mi è stata comunicata stanotte la notizia spiacevole di un terzo caso di Covid-19 nel territorio di San Nicola la Strada. Si tratta di una persona anziana, di 76 anni, con febbre alta e con patologie pregresse che rendono particolarmente difficile il suo caso. A lei e ai suoi familiari la mia personale solidarietà e l’augurio di superare positivamente la malattia.

Le misure di precauzione sono state adottate tempestivamente e con particolare attenzione: la quarantena è stata estesa anche ai familiari non conviventi, e l’ASL sta sottoponendo a ricerca epidemiologica i contatti man mano che viene ricostruita la rete di rapporti. Stiamo facendo tutti gli sforzi per mantenere sotto controllo la situazione sanitaria nel nostro Comune, che risulta finora soddisfacente.

Per gli altri due concittadini ricoverati, non ci sono novità di rilievo: le loro condizioni sono stazionarie e speriamo possano migliorare.

Continuerò a tenervi informati man mano che giungono le informazioni ufficiali”.

Purtroppo si registrano altri due contagi anche a San Tammaro. A confermare la notizia é stato il sindaco Ernesto Stellato, che ha rassicurato la cittadinanza sulle condizioni dei due contagiati, un marito ed una moglie. Questa la nota del Sindaco Stellato:

”Altri due concittadini sono risultati positivi risultano contagiati dal Virus.

Sono i nostri concittadini che hanno effettuato ieri mattina il tampone.

I due sono marito e moglie e non avevano rapporti con altri cittadini Tammaresi da più di trenta giorni.

Erano in quarantena obbligatoria dopo essere rientrati da fuori San Tammaro.

Manteniamo le distanze è l’unico sistema per non trasmettere il Virus”.