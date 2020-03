Coronavirus. Nuovi casi nel Casertano, I COMUNI

Caserta – Continuano ad aumentare i casi di Coronavirus nella Provincia di Caserta. Diversi i comuni in cui si registrano nuovi contagiati da Covid-19.

Nuovo caso di positività al Covid-19 a Bellona, si tratta del settimo tampone. La notizia del nuovo caso, trasportato in ospedale, è stata ufficializzata dal sindaco Filippo Abbate: “Purtroppo mi hanno appena comunicato dalla Task Force Regionale che un nostro concittadino è risultato positivo al test covid 19”

“Attualmente è ricoverato in Ospedale. Tutti i contatti stretti sono stati messi in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva”.

Primo caso positivo al tampone per il Covid-19 nel Comune di Calvi Risorta. Si tratta di un uomo che già da quindici giorni era in isolamento volontario presso il proprio domicilio. Il contagiato è un dipendente di una clinica di Caserta e ha circa 60 anni.

La comunicazione ufficiale è arrivata in nottata dal Sindaco Giovanni Lombardi che, insieme alle autorità preposte, sta tracciando il percorso e la catena di contatti che il cittadino caleno aveva tenuto per individuarne il focolaio.

Secondo caso di Coronavirus a Capodrise, si tratta di un anziano. L’annuncio del sindaco Angelo Crescente:

“Ieri sera, sul tardi, ho appreso dai responsabili dell’Asl di Caserta del secondo caso di #CoronaVirus a Capodrise.

La persona interessata è ricoverata in una struttura ospedaliera del territorio:

le sue condizioni sono discrete. Naturalmente, le misure previste per contenere l’eventuale contagio da Covid-19 sono state subito applicate ai familiari. Sebbene nessuno di essi presenti sintomi, stanno attuando, con particolare scrupolo, i comportamenti raccomandati. In collaborazione con le autorità sanitarie, la polizia municipale sta ricostruendo la rete di contatti intrattenuti dalla persona affetta: in altre parole, tutto ciò che prevede il protocollo sarà fatto. Al momento, l’Asl esclude altri casi sul territorio comunale.Approfitto per rivolgere un nuovo, accorato, appello a restare a casa! La distanza e l’isolamento sono le uniche armi che abbiamo per contenere la propagazione del virus”.

Positivo anche un ragazzo di 20 anni a Caserta che è stato sottoposto al test che ha dato esito positivo. Si tratta del sedicesimo caso di coronavirus nel Capoluogo.

Sesto caso certificato anche ad Orta di Atella. L’ultimo tampone positivo riguarda una donna che lavora come infermiera e che risiede nella città atellana.

Anche a San Marco Evangelista c’è un nuovo caso, col quarto tampone positivo che è stato effettuato al marito di una delle donne che era già risultata affetta da Covid-19.