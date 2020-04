Coronavirus. 7 nuovi casi nel Casertano, I COMUNI

Caserta – Nelle ultime ore, oltre ai casi di Coronavirus già descritti questa mattina, purtroppo si registrano nuove positività nella Provincia di Caserta.

Il sindaco Andrea De Filippo del comune di Maddaloni ha confermato la presenza di tre casi positivi al Coronavirus comunicati da Asl.

“Nella giornata di ieri l’Asl ha comunicato 3 nuovi contagiati, il totale è 12. Sono tutti appartenenti ad un unico nucleo familiare, in quarantena da 15 giorni. Sono stati ricostruiti anche i contatti: la situazione risale a più di 15 giorni fa” ha spiegato De Filippo “Siamo in linea con attese. I tre hanno pochi sintomi e sono controllati dall’Asl. La situazione di Maddaloni è sotto controllo”.

E’ stato ufficializzato il terzo caso di coronavirus a Teano. Si tratta di un 70enne.

“Abbiamo i risultati dei tamponi fatti ieri, tutti negativi (in numero di tre 3) – ha spiegato il sindaco Dino D’Andrea – Un positivo (1) ed è il nostro concittadino, di circa settanta anni, che ieri è stato ricoverato, a cui otto giorni fa è stato praticato il tampone con esito negativo, ma il kit invece era positivo, per cui è stato già trattato a domicilio con terapia domiciliare ed era in quarantena allargata da 22 giorni.” – “La moglie invece è risultata negativa. Speriamo in una sua pronta guarigione.”

Il sindaco di Marzano Appio, Antonio Conca, comunica alla cittadinanza il terzo caso di positività al Covid-19 in città. Come previsto da protocollo sanitario sono state attivate tutte le procedure previste. Il primo cittadino ribadisce alla cittadinanza di non uscire di casa se non per necessità comprovate.

Settimo caso di persona affetta da Covid 19 a Orta di Atella. E’ un immigrato del Burkina Faso. L’uomo, 56 anni, che da qualche anno vive con la moglie nel paese dell’Agro, lavora nei campi come contadino. In quarantena anche la moglie che sara’ sottoposta a tampone nei prossimi giorni.

Confermato il nuovo caso di contagio al Coronavirus a Francolise. Lo rivela l’assessore con delega ai rapporti con la stampa Rosaria Lanna. Con questo i casi in città arrivano a quota 7.