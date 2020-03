Coronavirus. Nuovi casi ad Aversa e Lusciano

Aversa – Nuovi casi di Coronavirus in due comuni, uno ad Aversa ed il secondo a Lusciano, rispettivamente il 16esimo, ed il quarto positivo al covid-19.

I casi sono stati comunicati dai sindaci Alfonso Golia, e Nicola Esposito attraverso i canali facebook. Ecco i due post:

(Aversa) Cari concittadini, buonasera a tutti.

Il motivo per cui mi collego con voi in ritardo è perché mi hanno appena comunicato che abbiamo un nuovo caso positivo, un concittadino di 80 anni. Non ho avuto modo di raggiungerlo telefonicamente, ma lo farò sicuramente domani e gli farò arrivare la nostra vicinanza e i nostri auguri di pronta guarigione.

(Lusciano) Buonasera pochi minuti fa’ mi ha chiamato la Dottoressa De Luca del distretto sanitario n.19,purtroppo teniamo il 4° concittadino contagiato.Mi sono sentito con lui sta bene è asintomatico, è stato sottoposto a tampone perché ha avuto contatti con persona positiva al Covid 19.Sono arrivate le risposte di 4 tamponi che attendevamo tutte negative,siamo in attesa di altri 3 tamponi che ormai si fanno con più celerità .Degli altri 3 casi due sono in ottima salute uno si trova ancora in ospedale .Mi raccomando non molliamo rimaniamo a casa l’unica arma è evitare il contagio.