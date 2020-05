Coronavirus. Negativo l’infermiere di Parete

Parete – Era risultato positivo al primo tampone effettuato presso l’ospedale di Caserta dove lavora come infermiere.

Al secondo tampone, invece, il test per il Coronavirus ha dato esito negativo, ma come prevede il protocollo ha dovuto completare i 14 giorni di quarantena.

Ora, gli ultimi due tamponi di verifica, hanno certificato l’assenza del covid-19 ed è ufficialmente guarito. Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco Pellegrino il quale ha dichiarato che:

“L’infermiere che risultò positivo al tampone fatto in ospedale, fu sottoposto a un nuovo tampone nelle 48 ore successive e l’esito, contrariamente al primo, fu negativo. Lui era certo di un errore del primo tampone perché stava in isolamento da un mese senza aver alcun contatto esterno e nessun sintomo. Comunque come da protocollo ha dovuto aspettare due settimane ed ha fatto altri due tamponi nell’arco delle 24 ore per certificare la “guarigione” ed entrambi i test sono risultati negativi. A lui vanno i miei migliori auguri”.