Coronavirus. Negativo il caso della donna al Melorio

Le autorità sanitarie ribadiscono ancora una volta di attenersi strettamente al protocollo è fondamentale per evitare inutili allarmismi e non inficiare i servizi

Santa Maria Capua Vetere – È negativo il tampone eseguito sulla 52enne ricoverata al Melorio di Santa Maria Capua Vetere dal pomeriggio di ieri.

Pochi minuti fa, dal Cotugno di Napoli sono giunti i risultati del test che sono appunto risultati negativi al coronavirus come confermato da Il Mattino.

Su questo caso si sono alternate voci attraverso Whatsapp e Facebook, risultate tutte categoricamente false.

La si è presentata al Melorio con problemi respiratori e informando il personale di essere da poco rientrata da Padova.

Le autorità sanitarie ribadiscono ancora una volta di attenersi strettamente al protocollo è fondamentale per evitare inutili allarmismi e non inficiare i servizi. A causa della scelta della donna di recarsi in ospedale, il Pronto soccorso dell’ospedale di Santa Maria Capua Vetere è rimasto chiuso per quasi 24 ore con evidenti ricadute sul territorio.