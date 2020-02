Coronavirus. Negativi i test ad Aversa e Cesa

Aversa / Cesa – Poco fa la comunicazione del Presidente del Consiglio Comunale di Aversa, Carmine Palmiero riguardante il presunto caso di Coronavirus:

“Buone notizie: Il tampone sulla paziente di Aversa è negativo.

Sono false le notizie che vorrebbero il Pronto Soccorso della nostra città chiuso.

Andiamo avanti, niente panico!”

Nella giornata di oggi una falsa notizia parlava della chiusura del pronto soccorso di Aversa, mai avvenuta.

Stesso discorso per alcuni residente del comune di Cesa i quali, provenienti dalla zona rossa nel Nord Italia, si sono sottoposti al tampone risultando negativi al test.

Ecco quanto riferito dal sindaco Enzo Guida:

Per ora a Cesa non vi è nessun caso di contagio da CoronaVirus.

Questo pomeriggio si erano diffusa la notizia di un possibile contagio a carico di nostri concittadini, provenienti dalla c.d. “zona rossa”.

In maniera riservata ho avuto contatti telefonici con le persone interessate, che si sono recate all’ospedale “Cotugno” di Napoli.

Presso questa struttura ospedaliera hanno svolto gli accertamenti del caso, tra cui il tampone, che ha dato esito negativo. Sono stato informato ed autorizzato a rendere nota la notizia.

Per cui, anche allo scopo di tranquillizzare la comunità, comunico non vi sono, ad oggi, tra i nostri concittadini, casi di contagio accertati.