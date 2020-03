Coronavirus. Morto 47enne di Mondragone positivo al tampone

Mondragone – Positivo il tampone, per il Coronavirus, effettuato sull’uomo di 47 anni di Mondragone morto giovedì mattina all’ospedale di Sessa Aurunca.

Giuseppe B. era ricoverato per problemi respiratori, sarebbe arrivato in ospedale già in condizioni serie, in preda, per l’appunto, ad una crisi respiratoria. Oggi l’esito del tampone ha confermato che era affetto da coronavirus.

I familiari sono stati messi in quarantena, isolato anche il personale sanitario. La salma è stata restituita ai familiari. Dalle prime informazioni sembrerebbe che l’uomo avesse già delle patologie pregresse.

La direzione sanitaria del San Rocco ha disposto la sospensione del personale sanitario che ha trattato il 47enne.