Mignano Monte Lungo / Letino – Primo contagiato dal Coronavirus nel comune di Mignano Monte Lungo.

A confermarlo il sindaco Antonio Verdone. Si tratta di una donna ricoverata, per altre patologie, in una casa di cura a Cassino.

“I familiari della paziente, che peraltro non hanno avuto contatti con la stessa – si legge nell’avviso pubblico – risiedono in altri comuni e sono stati già posti in isolamento presso le proprie abitazioni. La situazione, pertanto, è sotto controllo“.

Primo caso anche nel comune di Letino dove un infermiere specializzato è risultato positivo. La notizia è stata confermata dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Pasquale Orsi e dall’Asl.

Si tratta di un infermiere che stava per partire volontariamente, con l’unità tecnico-infermieristica specializzata per l’emergenza Covid, per la Valle d’Aosta.