Coronavirus. Medico contagiato a Lusciano

E' in buone condizioni e si trova in quarantena a casa

Lusciano – Secondo contagiato da Coronavirus nel comune di Lusciano, come confermato dal sindaco Nicola Esposito.

Si tratta di un medico, il quale è residente a Lusciano. Le sue condizioni sono buone e si trova in isolamento volontario già da 20 giorni.

Ecco la comunicazione del primo cittadino Luscianese pubblicata poco fa per avvisare la cittadinanza:

Buonasera mi hanno appena comunicato che purtroppo abbiamo un secondo concittadino contagiato,è un Medico ,asintomatico residente a Lusciano ma già in isolamento volontario da circa 20 giorni in appartamento in un paese vicino.I tamponi che attendiamo ne sono 3 e teniamo sempre la situazione sotto controllo con i medici di base e l’asl distretto n.19 Dott.Lamberti e Dottoressa De Luca.Vi chiedo ancora una volta di non mollare e di rispettare le misure di salvaguardia, per il bene di tutti.Non ALLARMISMO MA COLLABORAZIONE