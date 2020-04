Marcianise / Arienzo – Purtroppo è durato poco il trend di zero contagi da Coronavirus nella Provincia di Caserta.

Infatti si registrano due casi positivi in altrettanti comuni del Casertano. L’Unità di Crisi della Regione Campania ha comunicato ufficialmente la positività al Covid-19 del tampone praticato a una donna di Marcianise di circa ottant’anni, che attualmente presenta solo una lieve sintomatologia ed è curata presso la propria abitazione, in quarantena obbligatoria.

Il secondo contagio si è registrato nel comune di Arienzo dove il sindaco Davide Guida ha annunciato:

“Vi informo che stamattina ho ricevuto la notizia di un altro caso positivo di un nostro concittadino che, attualmente, si trova in una struttura ospedaliera fuori regione. Ho provveduto a contattare, immediatamente, gli organi preposti e ho messo in quarantena obbligatoria, con ordinanza sindacale, n. 2 persone e in isolamento domiciliare fiduciario 22 persone. Inoltre, abbiamo fatto richiesta di 2 tamponi per i contatti stretti.

La situazione è monitorata e sostanzialmente sotto controllo, quindi, vi invito a mantenere la calma e ad evitare inutili allarmismi”.