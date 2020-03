Coronavirus. 5 casi accertati a Marcianise

"Con immediatezza sono state, poi, adottate tutte le altre misure precauzionali indicate dai protocolli ministeriali per la circoscrizione del contagio e tutti coloro che hanno avuto contatti con la persona affetta sono stati posti nello stato di quarantena obbligatoria e sotto osservazione"

Marcianise – 5 casi di Coronavirus accertati nel comune di Marcianise, è questo aggiornamento da parte dell’amministrazione.

Il contagiato è un ragazzo il quale già si trova in isolamento. La conferma arriva dal Comune guidato dal commissario Lastella. Ecco la nota:

Si informa che l’Unità di Crisi della Regione Campania ha fatto pervenire la comunicazione ufficiale dell’esito positivo al Covid-19 di un altro tampone effettuato ad un giovane cittadino domiciliato a Marcianise.

Contattato direttamente ha riferito che è asintomatico ed in buone condizioni di salute, tanto che i medici hanno optato per il trattamento domiciliare, sempre nel rispetto assoluto di tutte le cautele previste.

Con immediatezza sono state, poi, adottate tutte le altre misure precauzionali indicate dai protocolli ministeriali per la circoscrizione del contagio e tutti coloro che hanno avuto contatti con la persona affetta sono stati posti nello stato di quarantena obbligatoria e sotto osservazione.

Il Commissario Straordinario ha voluto seguire direttamente in mattinata anche l’evoluzione dello stato di salute di un cittadino di Marcianise, già risultato positivo al Covid-19, per il quale i sanitari avevano scelto un trattamento presso la propria abitazione, dal momento che presentava una sintomatologia lieve se non del tutto assente.

Intanto, ancora una volta, si rinnova l’invito a tutti i cittadini a rispettare rigorosamente le disposizioni emanate dal Governo in materia di mobilità delle persone e di non uscire se non per motivi di assoluta necessità, adottando tutte le cautele previste.