Coronavirus. Lusciano e Parete corrono ai ripari. Pulizie straordinarie e numeri di emergenza

Lusciano / Parete – Nell’ottica della problematica riguardante la diffusione del Coronavirus, molti sindaci del casertano, in queste ore stanno emettendo nuove ordinanze.

Il sindaco di Lusciano, Nicola Esposito, diffonde una comunicazione ufficiale riguardante tutti i concittadini Luscianesi di ritorno da possibile aree a rischio nel Nord Italia.

Comunicazione Importante diretta a coloro che stanno facendo rientro a #Lusciano dalle #zone a rischio #coronavirus

No allarmismi, si prevenzione!!!

Si comunica alla cittadinanza che tutte le persone interessate a spostamenti dalle aree interessate dal focolaio di diffusione del coronavirus in particolare le regioni del nord Italia devono immediatamente comunicare al Sindaco ed agli uffici di Polizia municipale i loro spostamenti, la data di arrivo sul territorio comunale di #Lusciano. Tali comunicazioni, devono essere effettuate a tutela della salute pubblica e per scopo meramente precauzionale al fine di permettere alle autorità sanitarie di porre in essere tutte le iniziative previste dal protocollo del ministero della salute. Il presente comunicato ha solo scopo precauzionale pertanto si invita la popolazione a non creare inutili allarmismi. Si prega di dare la massima diffusione. Questi i numeri da contattare 0818127925(Sindaco) 0818148280(polizia municipale). Seguirà giusto provvedimento amministrativo.

Anche il sindaco di Parete, Gino Pellegrino, prende provvedimenti straordinari. Approfittando della chiusura delle scuole ha emesso un’ordinanza di pulizia straordinaria delle strutture scolastiche:

Cari cittadini,

In occasione della festività di Carnevale, domani 25 febbraio, faremo una disinfestazione straordinaria dei plessi scolastici e degli uffici pubblici. Per questo motivo domani gli uffici comunali in considerazione della chiusura pomeridiana per i motivi suesposti invertiranno gli orari di apertura al pubblico. In via del tutto eccezionale, gli uffici riceveranno i cittadini dalle 9.00 alle 12.00.

Inoltre, premesso che con decreto legge n.6 del 23.02.2020 il Governo ha adottato Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 prevedendo, tra l’altro, il divieto di allontanamento dal Comune o dall’area interessata da parte di tutti gli individui comunque presenti nel comune o nell’area stessa nonché il divieto di accesso al comune o all’area interessata,

COMUNICO

alla cittadinanza che tutte le persone interessate da spostamenti da e per le zone interessate dal focolaio di diffusione del COVID-19 (Corona Virus) dovranno avere premura di comunicare al Sindaco o agli Uffici di Polizia Municipale del Comune di Parete i loro spostamenti o la data di arrivo sul territorio.

Tale comunicazione sarà effettuata a tutela della salute pubblica in via precauzionale al fine di consentire alle autorità sanitarie locali di adottare ogni misura prevista dal protocollo del Ministero della Salute.

Il presente comunicato ha scopo puramente precauzionale di talché si invita la cittadinanza ad evitare allarmismi.

Si prega la massima diffusione.