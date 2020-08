Coronavirus: 3 nuovi contagi nell’Agro Aversano, I COMUNI

Lusciano / Casapesenna – 3 nuovi contagi da Coronavirus nell’Agro Aversano, riguardanti i comuni di Lusciano e Casapesenna.

I rispettivi sindaci, Nicola Esposito e Marcello De Rosa, hanno confermato la notizia. Per tutti e tre i casi si tratta di giovani ritornati dalla Sardegna. Ecco le comunicazioni:

Lusciano: “Buonasera concittadini, purtroppo abbiamo in Paese un altro caso di persona affetta da Covid-19.

Si tratta di un giovane tornato dalle vacanze in Sardegna.

Siamo quindi arrivati a 12 casi.

Sono stati effettuati vari tamponi e siamo in attesa degli esiti da parte dell’ASL che appena li comunicherà, nel caso di altre positività, vi aggiornerò immediatamente. Per questo vi chiedo di attenervi solo alle mie comunicazioni ufficiali e no al chiacchiericcio di strada“.

Casapesenna: “Carissimi concittadini, mi hanno appena comunicato altri 2 casi positivi. Si tratta di due rientri dalla Sardegna adesso in isolamento obbligatorio. Procederemo di concerto con L’ASL a verificare la mappa dei contatti. Attualmente a Casapesenna risultano 12 casi Covid di cui alcuni asintomatici e altri con lievi sintomi“.