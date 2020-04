Coronavirus. Secondo caso positivo nel paese di Letino nell’Alto Casertano

Letino – Secondo caso di Coronavirus nel Comune di Letino, nell’Alto Casertano, confermato dall’Asl.

Si tratta della moglie del primo cittadino che ha contratto il virus, naturalmente è stata sottoposto a tampone l’intera famiglia.

Ecco la comunicazione dell’amministrazione comunale pubblicata per aggiornare la popolazione sulla situazione covid in paese:

“Di concerto con la famiglia, anche se del tutto asintomatici, al fine di essere maggiormente prudenti abbiamo richiesto i tamponi di uscita dalla quarantena ai familiari conviventi del primo caso.

I risultati su 5 tamponi effettuati sono stati 4 negativi e 1 positivo. Si ha quindi che due persone hanno terminato il periodo di quarantena, gli altri invece, resteranno in isolamento fino a successivo tampone.

Si ricorda a tutti che sono più di 14 giorni che tutta la famiglia è in isolamento, quindi, tutte le persone che in precedenza hanno avuto contatti possono essere più serene.

Questo però non vuol dire abbassare l’attenzione!

Resta l’invito a tutti i cittadini che manifestassero sintomi a contattare il medico curante e il Sindaco al fine di porre in essere tutte le azioni del caso.

Ci aspettano settimane che saranno caratterizzate da un lento ritorno alla normalità, ma che ci vedranno impegnati al rispetto delle principali norme igieniche e di distanziamento sociale previste per combattere il virus”.