Coronavirus in Italia. 2 casi accertati. Conte: “Chiuso traffico aereo per la Cina”

Per il momento non si registrano altri casi in Italia e tutti quelli sospetti si sono rivelati falsi allarmi

Nazionale – Coronavirus: primi due casi accertati in Italia: sono turisti cinesi. Conte: “Chiuso traffico aereo da e per la Cina“.

E’ il Premier Conte a dare la notizia durante una conferenza stampa da Palazzo Chigi insieme al Ministro della salute Roberto Speranza.

Si tratta di due turisti cinesi in vacanza. Sono stati ricoverati ed isolati all’ospedale Spallanzani di Roma.

Il Premier continua affermando: “la situazione è sotto controllo e stiamo lavorando in modo professionale”. Per il momento non si registrano altri casi in Italia e tutti quelli sospetti si sono rivelati falsi allarmi.