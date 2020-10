Coronavirus, il sindaco di Caserta: “non uscite, rimanete a casa”

Caserta – Il sindaco di Caserta, Carlo Marino, pubblica un video messaggio sulla sua pagina Facebook ufficiale.

“Troppi giovani che creano assembramenti in strada,….., vi chiedo di muovervi il meno possibile di casa, cerchiamo di tornare allo schema del lockdown primaverile. Oggi dobbiamo avere la stessa attenzione e la stessa sensibilità di allora”.

Questo un estratto del discorso fatto dal primo cittadino, il quale invita a rispettare le norme anti-covid e ad evitare i contatti non necessari.

Continua confermando che ci sarà un lockdown serale, in quanto è in corso un confronto con la Regione Campania ed il Governo centrale per concordare i dettagli e le misure di controllo per il rispetto dell’ordinanza che sarà pubblicata entro le prossime ore.

Attualmente la città di Caserta conta 185 casi positivi al coronavirus, un aumento di 14 pazienti covid nelle ultime 24 ore.