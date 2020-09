Coronavirus: 2 nuovi casi nel Casertano, i COMUNI

Si tratta di un uomo ed una donna, in circostanze non collegate

Gricignano d’Aversa / Marcianise – Nuovo contagio da coronavirus nel comune di Gricignano d’Aversa.

Si tratta di una donna risultata positiva, a confermarlo è il sindaco Vincenzo Santagata:

“I casi totali attualmente positivi salgono a 6. La nuova contagiata è asintomatica ed è stata posta immediatamente in isolamento domiciliare.I casi stanno aumentando nuovamente. Non siamo ancora usciti dall’emergenza. Occorre, quindi, porre in essere tutte le dovute precauzioni per limitare il diffondersi del virus“.

Caso di positività al coronavirus anche a Marcianise. L’Unità di Crisi della Regione Campania ha inviato la comunicazione ufficiale della positività al Covid-19 di un tampone praticato ad un cittadino di Marcianise.

Si tratta di uomo dell’età di circa 32 anni, che presenta una sintomatologia lieve.

Le Autorità Sanitarie hanno prescritto un trattamento domiciliare, con la rigorosa adozione di tutte le misure cautelari necessarie alla circoscrizione del contagio.

Tutte le persone che hanno avuto contatti con il paziente sono state poste in quarantena, sotto stretta osservazione e, quando ritenuto opportuno, sono stati praticati i tamponi per il Covid-19.