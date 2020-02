Coronavirus. Giovane di Mondragone positivo, il sindaco: “tutto sotto controllo”

Mondragone – Il sindaco di Mondragone Virgilio Pacifico, da conferma dei risultati da Roma riguardanti il giovane affetto da Coronavirus. Ecco il comunicato:

Nel confermare la notizia che un nostro concittadino, attualmente ricoverato all’ospedale Cotugno di Napoli, è risultato positivo al Tampone per il test al Coronavirus, allo stesso tempo desidero tranquillizzare la cittadinanza a non lasciarsi prendere dal panico ed affrontare con intelligenza la situazione.

Appena ricevuta la notizia ho immediatamente attivato le procedure previste nel protocollo regionale.

Sono in costante contatto con l’Unità Operativa di Prevenzione Collettiva dell’Azienda Sanitaria di Caserta per seguire l’evolversi della situazione e per le azioni conseguenziali.

In particolare, i sanitari insieme alle forze dell’ordine, stanno tracciando e ricostruendo tutti i movimenti della persona risultata positiva.

Il suo nucleo familiare e i parenti più stretti sono stati sottoposti a quarantena dall’Azienda Sanitaria di Caserta e saranno costantemente monitorati per i prossimi giorni al fine di accertare l’insorgere di eventuali sintomatologie da coronavirus.

Ho immediatamente disposto la sanificazione di tutti gli edifici pubblici della città, vale a dire gli uffici comunali, il comando della polizia locale, le caserme della guardia di finanza e dei carabinieri.

Inoltre, ho ordinato la sanificazione di tutti i luoghi di maggiore assembramento e frequentazione, ad iniziare dall’area mercato di via Fiumara, per consentire il regolare svolgimento domani mattina della fiera domenicale.

Saranno pure sanificate le strade e le piazze principali e più frequentate della città, a partire da questa sera.

La situazione è, dunque, sotto controllo e non ci si deve lasciare andare ad inutili allarmismi.

Continueremo a vigilare e ad assumere tutti i provvedimenti utili per prevenire il diffondersi dell’epidemia di coronavirus a Mondragone.

E’ il momento del grande senso di responsabilità e di rispetto per la comunità in cui si vive. Proprio per questo motivo, rinnovo, in qualità di Sindaco, l’appello a tutti i cittadini che abbiano avuto contatti con persone provenienti da aree a rischio o vi siano da poco rientrati a segnalarsi spontaneamente alle autorità sanitarie, onde consentire una idonea prevenzione pubblica.