Coronavirus. Primo caso positivo in una città del Casertano

Giano Vetusto – Nuovo caso di Coronavirus nel Casertano, questa nella comunità di Giano Vetusto, mai colpita dal virus durante l’emergenza.

La notizia è confermata dal sindaco attraverso la pagina ufficiale. Nella comunicazione viene specificato che si tratta di una persona solo domiciliata nel piccolo centro.

“Nella giornata di oggi L’ ASL ha comunicato al Sindaco che è stato riscontrato il primo caso di positività al Coronavirus per una persona domiciliata ma non residente nel Comune di Giano Vetusto .

Il paziente, risulta essere asintomatico ed è già in isolamento domiciliare, insieme ai suoi conviventi, sta bene e si stanno ricostruendo tutti i contatti che ha avuto in questi giorni, non ci sono stati contatti con persone del nostro Comune. Seguiremo scrupolosamente le procedure per garantire la sicurezza di noi tutti.”