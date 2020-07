Incubo Coronavirus. Scoperto focolaio, 7 positivi a Villa Literno

Villa Literno – Scoperti 7 positivi al Coronavirus dopo una maxi indagine epidemiologica nel centro d’accoglienza a Villa Literno.

Lo rende noto il vicesindaco Valerio Di Fraia con una comunicazione per aggiornare la popolazione sull’emergenza Covid:

“Nella tarda serata di ieri l’ASL mi ha comunicato l’esito dei test rapidi effettuati su una struttura di accoglienza posta ai confini di Villa Literno.

Su cinquanta test effettuati 29 hanno avuto un primo esito positivo e quindi sottoposti ad ulteriore verifica mediante tampone a cura dei competenti operatori sanitari. Nella giornata di oggi si sono avuti i primi risultati sui tamponi effettuati e, allo stato attuale, 7 sono risultati positivi al Covid 19. Ho immediatamente attivato la task force del comune e avvisato l’Assessora Raffaella Ucciero che nel frattempo mi sostituisce e svolge le mansioni di Facente Funzioni. Via da ieri sera sono stati allertati: il Comando Stazione Carabinieri e il comando d Polizia Locale di Villa Literno e la Prefettura che si sono messi immediatamente in azione per la messa in sicurezza della struttura e dei suoi ospiti.

La struttura in questione ospita n.50 cittadini extra-comunitari con diritto di asilo politico e si trova in via delle Dune nei pressi dell’idrovora (u macchinar).

L’Ass. Raffaela Ucciero ha subito predisposto e firmato una ordinanza che obbliga alla quarantena per 15gg gli ospiti del centro che In questo momento si trova sotto sorveglianza h 24 delle forze dell’ordine, Carabinieri ed Esercito e si sta procedendo per gli ulteriori accertamenti sanitari. Ringrazio per la collaborazione i Carabinieri della stazione di Villa Literno attualmente diretti dal Maresciallo Gallo,il comandante di Polizia Locale, nonché il C.O.C di Villa Literno. In ultimo e non da ultimo l’Assessora Raffaella Ucciero per la disponibilità ed il grande senso del dovere avuti in questi giorni.

Chiedo ai Cittadini tutti di stare tranquilli e di non lasciarsi andare ad allarmismi, attenetevi alle comunicazioni ufficiali.

Stiamo facendo tutto il necessario per contenere la situazione che ad ora è sotto controllo. Come sempre vi terremo aggiornati con immediatezza sull’evolversi della situazione.”