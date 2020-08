Coronavirus: due nuovi positivi a Lusciano e Casaluce, donna ricoverata

Lusciano / Casaluce – Due nuovi positivi al Coronavirus nell’Agro Aversano, precisamente nei comuni di Lusciano e Casaluce.

Entrambi i casi sono stati confermati dai rispettivi sindaci, Nicola Esposito e Antonio Tatone. Ecco le comunicazioni rese note poco fa:

Lusciano

“Buonasera,a malincuore, vi devo comunicare di un altro contagiato da Covid 19 nel nostro paese.Si tratta di una persona anziana è ricoverata ma non è in gravi condizioni, speriamo che guarisca al più presto. Mi raccomando di essere prudenti e responsabili,il virus è di nuovo fortemente presente.Non ci dimentichiamo i sacrifici fatti i mesi scorsi.Al momento non ci sono focolai e i 2 casi sono distinti”.

Casaluce

“Purtroppo dopo mesi di risultati negativi, mi è stato comunicato di un nuovo caso positivo da Covid-19.

Ho sentito pochi minuti fa la persona contagiata fortunatamente sta bene.

La persona affetta da Covid-19 non ha prestato consenso a rivelare la propria identità, Vi chiedo cortesemente di rispettare la volontà espressa.

Sono in corso tutte le indagini del caso per ricostruire i contatti con familiari, amici e conoscenti in queste ultime settimane. Trattasi di persona asintomatica ed è stata posta già in isolamento.

Ebbene come dicevo ci risiamo, il virus 🦠 è ancora attivo, non ci ha mai abbandonato, corre l’obbligo e la responsabilità a ognuno di noi di continuare a rispettare le regole, distanziamento fisico e obbligo della mascherina.

Il senso di responsabilità di ognuno di noi è fondamentale per tutti.

Un ulteriore appello lo faccio ai tanti Casalucesi (in molti già mi hanno contattato nelle ultime ore) che hanno trascorso o stanno trascorrendo le proprie vacanze (o per motivi di lavoro) all’estero di comunicare tempestivamente alle autorità competenti il loro rientro presso la propria residenza o domicilio.

Grazie a tutti per l’attenzione, Vi chiedo senza Mai stancarmi di essere responsabili con voi stessi e per gli altri, ribadendo di mantenere il distanziamento sociale e indossare la mascherina…io direi sempre!!!“.