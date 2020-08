Coronavirus: nuovo caso nell’Agro Aversano, donna in ospedale scopre di essere positiva

Casapesenna – Nuovo caso accertato di Coronavirus in provincia di Caserta, questa volta nel comune di Casapesenna.

Si tratta di una donna risultata positiva al covid-19. La conferma arriva dal sindaco Marcello De Rosa che fa sapere:

“Arriva oggi, inaspettatamente, la comunicazione da parte dell’Asl di competenza di una persona positiva al Covid-19.”

Continua il primo cittadino: “La nostra concittadina si è recata in ospedale per altre patologie ed è risultata positiva al Coronavirus. Sono stati attivati tutti i protocolli necessari ad individuare familiari e persone che hanno avuto contatto con lei. Nel frattempo vi chiedo di non creare allarmismi, non puntare il dito e soprattutto di prestare massima attenzione. In questi ultimi giorni i contagiati stanno aumentando e pertanto vi chiedo con estremo rigore di indossare categoricamente la mascherina, di mantenere le distanze e di lavare spesso le mani. In un periodo critico come quello che abbiamo vissuto siamo stati uno dei pochissimi comuni Covid free! Vi prego di non vanificare gli sforzi fatti fino ad oggi”.