Maddaloni / San Nicola La Strada – Il covid continua a mietere vittime nella Provincia di Caserta. Nelle ultime ore sono stati comunicati altri 2 decessi legati al Coronavirus, nei comuni di Maddaloni e San Nicola La Strada.

Antonio Vinciguerra, 51enne di Maddaloni ed era ricoverato presso il Covid Center da circa due settimane, ma purtroppo, le sue condizioni mediche sono precipitate fino al sopraggiungere del decesso.

Era titolare di un’agenzia pubblicitaria e fratello dell’ex consigliere provinciale. La notizia si è rapidamente diffusa in città gettando nello sconforto parenti, amici e conoscenti.

Un grave lutto colpisce anche il comune di San Nicola La Strada per la morte di Mauro Simonetti, 45 anni, impiegato dell’ufficio provinciale scolastico. L’uomo, residente in città aveva contratto il Covid. Tantissimi i messaggi di cordoglio pubblicati in rete:

“La Gilda degli Insegnanti di Caserta, partecipa con dolore alla scomparsa del caro dott. Mauro Simonetti, impiegato dell’UAT di Caserta, persona sempre disponibile e professionale. Ci stringiamo intorno alla sua famiglia. Ciao Mauro.”