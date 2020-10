Covid, De Luca: “coprifuoco per Halloween, tutto chiuso alle 22”

Campania – Il governatore Vincenzo De Luca in diretta Facebook annuncia nuovi provvedimenti per arginare i contagi da Coronavirus, con delle restrizioni su movida e mobilità in Campania.

Oggi in Campania sono stati certificati 1.261 positivi su 14.422 tamponi. “Nel weekend di Halloween, americanata che è monumento all’imbecillità, chiuderemo tutto alle 22, sarà il coprifuoco, non sarà consentita neanche la mobilità. Probabilmente potremo decidere un blocco della mobilità dopo la mezzanotte anche prima di quel weekend“. Queste le parole del Governatore.

De Luca, inoltre, difende la scelta presa per quanto riguarda la chiusura delle scuole: “Le mezze misure non servono più a niente, prima prendiamo decisioni forti meglio è. Se tardiamo ci avviciniamo al momento in cui saremo costretti a prendere decisioni ancora più gravi ma con l’acqua alla gola. E’ responsabile prendere oggi decisioni difficili senza attendere oltre“.

Quindi si attende, dopo un confronto con l’unità di crisi della Campania e con lo stesso Governo, una nuova ordinanza.