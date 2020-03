Coronavirus. Boom di contagi a S. M. Capua V.. 17 persone ed un decesso

Santa Maria Capua Vetere – Aumento dei casi di Coronavirus. E’ giunta poco fa la comunicazione ufficiale dall’ospedale Cotugno.

Altri 6 tamponi positivi al Coronavirus per altrettante persone nella città di Santa Maria Capua Vetere.

Si tratta di “componenti delle famiglie delle due figlie del cittadino deceduto“. Salgono quindi a 17 i contagiati totali nella città del foro, più una persona deceduta.

Nella giornata di ieri per cinque i comuni della Campania è scattata la quarantena. Dopo il divieto di entrata ed uscita disposto da un’ordinanza della Regione Campania per Ariano Irpino, nell’Avellinese, in serata lo stesso provvedimento è stato adottato per altri quattro comuni del Salernitano.

Si tratta di Polla, Sala Consilina, Atena Lucana e Caggiano. Sono 16 i casi positivi così distribuiti: 11 a Sala Consilina, 3 a Caggiano, 1 a Polla, 1 a Atena Lucana.