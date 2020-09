Dipendente Asl di Caserta positivo, chiuso consultorio medico

La struttura sanitaria di via De Gasperi è stata prontamente chiusa al pubblico per la successiva sanificazione

Sant’Arpino – Nuovo caso di Coronavirus nella Provincia di Caserta, ma in questo caso riguarda un dipendente della struttura medica dell’Asl.

Lavora presso il consultorio familiare di Sant’Arpino ed è risultato positivo al tampone. A renderlo noto è stato il sindaco Giuseppe Dell’Aversana che ha spiegato:

“AVVISO ai cittadini di un caso POSITIVO COVID nel consultorio medico dell’ASL CE in via De Gasperi . Per questo motivo il consultorio resta CHIUSO ! Il dipendente ASL positivo è di altro comune e non risiede a Sant’Arpino. Se vi sono altri sviluppi vi darò informazioni in merito“.

