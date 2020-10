Covid: chiuse altre 2 scuole, un municipio ed un bar nel Casertano

Caserta – Il coronavirus non dà tregua nel Casertano, con nuovi casi accertati all’interno di istituti scolastici, attività commerciali e case comunali.

A Maddaloni un dipendente della Caffetteria Fisio è risultato positivo al coronavirus. E’ stato lo staff a comunicare la notizia sui social tramite un post. L’attività commerciale resterà chiusa “in attesa che tutto il personale sia giudicato idoneo a riprendere la propria vita sociale e lavorativa“.

Sempre a Maddaloni è stato riscontrato un caso di positività al covid nel liceo Cortese che oggi, mercoledì, è chiuso per consentire la sanificazione dei locali mentre gli studenti stanno svolgendo attività didattica a distanza. La preside Daniela Tagliafierro con una comunicazione sul sito della scuola ha avvisato genitori e studenti:

«Si informano gli alunni, e per loro tramite i genitori, che domani 14 Ottobre il Liceo resterà chiuso per la sanificazione. Gli studenti svolgeranno l’attività didattica a distanza»

A Santa Maria a Vico, didattica a distanza per gli studenti dell’Istituto Tecnico Superiore Majorana-Bachelet. La preside Maria Giuseppa Sgambato ha prorogato la sospensione della didattica in presenza: la scuola dunque resterà chiusa nei giorni 14, 15 e 16 Ottobre.

Si ritorna in classe dopo il fine settimana, ossia Lunedì 19 Ottobre 2020. Quest’anno scolastico è davvero una guerra continua.

Chiuso il Comune di Gricignano d’Aversa per un caso di Coronavirus che riguarda un dipendente municipale.

“A seguito della comunicazione ricevuta in data odierna di esito positivo al COVID-19, del tampone effettuato su un dipendente comunale, viene disposta, in via del tutto precauzionale, la chiusura degli uffici comunali per il periodo che va dal 14-10-2020 al 18-10-2020. Si precisa che il dipendente interessato risulta collocato in quarantena fiduciaria da circa 10 gg. e che gli ambienti comunali saranno soggetti ad interventi di sanificazione e disinfezione, così come previsto per norma. Da lunedì 19-10-2020 il servizio riprenderà regolarmente.”