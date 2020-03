Coronavirus. Quinto caso a Cesa, a Succivo positivo un minore

Cesa / Succivo – Quinto caso di Coronavirus annunciato pochi minuti fa dal sindaco di Cesa, Enzo Guida sulla pagina ufficiale dell’Amministrazione comunale.

“Alle 14.30 circa abbiamo ricevuto la notizia dalla Task Force dell’Unità di Crisi della Regione Campania che, purtroppo, un nostro concittadino è risultato positivo al CoronaVirus.

Sentito telefonicamente, l’interessato sta bene e già da una settimana circa si trova in isolamento.

Come in tutti i casi sin qui verificatisi, è iniziata una attività di coordinamento con l’Asl e con il sanitario di medicina generale, per ricostruire la catena dei contatti.

Al nostro concittadino abbiamo assicurato tutto il sostegno possibile.

E’ fondamentale, in questi giorni che verranno, restare a casa, rispettare le regole, segnalare alle forze dell’ordine comportamenti non conformi alle norme”.

A Succivo, purtroppo, anche viene registrano un nuovo caso, e si tratta di un minorenne, ecco la comunicazione:

“Il Dipartimento di prevenzione dell’Asl ci ha appena comunicato che il tampone effettuato sul minore, componente del nucleo familiare dei 2 nostri concittadini risultati positivi, è anch’esso risultato positivo.

Il Sindaco è in diretto contatto telefonico con i familiari del minore e con la Pediatra.

Gli organi sanitari ci informano che le condizioni del soggetto contagiato non destano preoccupazioni.

Vi chiediamo di rispettare la privacy delle persone coinvolte, di non diffondere notizie non vere e di attendere le comunicazioni ufficiali.

Seguiranno aggiornamenti“.