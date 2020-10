Coronavirus: ragazzo dell’Agro Aversano ricoverato in ospedale, positivo anche il padre

Cesa / San Cipriano d’Aversa – L’Agro Aversano è sicuramente una delle zone più colpite dal coronavirus nella Provincia di Caserta.

Il bilancio si aggrava di ora in ora, con nuovi casi covid riscontrati in diversi comuni del Casertano. Nelle ultime ore, il sindaco Enzo Guida ha annunciato un nuovo positivo in paese. Si tratta del genitore di un’altra persona già contagiata dal coronavirus e ricoverata in ospedale. Ecco la nota diffusa dal primo cittadino:

“Il bilancio dei positivi aumenta, un nuovo caso, 13 le persone attualmente contagiate.

Nel pomeriggio l’Asl ci ha, purtroppo, comunicato un nuovo caso di persona positiva. Si tratta del genitore del nostro concittadino attualmente ricoverato in Ospedale. La situazione è monitorata dai Medici e dall’Asl. È evidente che occorre, ancor di più, ispettore le regole sull’uso delle mascherine“.

Invece, il sindaco di San Cipriano Vincenzo Caterino ha aggiornato la situazione coronavirus in paese con il seguente messaggio:

“Lo storico della “seconda ondata” conta purtroppo ben 55 casi, ad oggi si registrano anche 20 persone ufficialmente guarite e un decesso.

Gli attuali positivi sono 34, due dei quali sono in isolamento in altri comuni.

Questo numero così alto è dovuto in parte anche al fatto che il contagio ha riguardato interi nuclei familiari, purtroppo devo informarvi che negli ultimi giorni si è verificato un forte incremento di casi non collegati agli altri positivi.

Questi nuovi casi ci devono far riflettere, il pericolo è sempre costante ed attuale, pertanto l’invito è sempre quello di rispettare senza eccezioni le regole, usare la massima prudenza e tutti gli strumenti che abbiamo per contenere il contagio: evitare gli assembramenti, utilizzare la mascherina, lavare spesso le mani, mantenere la distanza di sicurezza.

L’attività screening e monitoraggio dei contatti delle persone risultate positive nei giorni scorsi continua. Attendiamo ancora il risultato di diversi tamponi, vi terrò costantemente aggiornati sui risultati.”