Coronavirus. Caso positivo a Cesa, il sindaco: “attivato protocollo, scuole chiuse”

Cesa – Dopo l’annuncio del Presidente della Regione Campania, De Luca, con 5 nuovi casi di Coronavirus, arriva anche quello del sindaco, Enzo Guida, il quale conferma quello riguardante la città di Cesa:

Questa sera, alle ore 19.54, abbiamo avuto notizia ufficiale dalla Task Force Regionale per la prevenzione e gestione dell’emergenza da Codiv-2019, dell’accertamento di un tampone positivo, effettuato presso l’ospedale “Cotugno” di Napoli, a carico di un cittadino di Cesa.

Immediatamente ci siamo attivati e coordinati con l’Asl, con i Carabinieri, i Vigili urbani e gli uffici comunali, la Protezione Civile locale, allo scopo di adottare tutte le misure precauzionali necessarie ed eseguire quanto previsto dai protocolli dettati dal Ministero della Salute e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Da informazioni degli organi sanitari le condizioni del soggetto contagiato non destano preoccupazioni.

Al solo scopo di precauzione, e senza voler creare allarmismo, domani mattina le scuole cittadine, di ogni ordine e grado, pubbliche e private, saranno chiuse, con ordinanza che sarà firmata domani mattina.

Siamo in attesa di ricevere, attraverso gli organi a ciò deputati, le ulteriori informazioni, per adottare tutte le iniziative del caso.

Nell’attesa invitiamo i cittadini ad adottare tutte i comportamenti precauzionali tesi a prevenire il contagio.

Sarà nostro compito, nel rispetto della privacy, informare nella massima trasparenza la cittadinanza ed aggiornare sull’evolversi della vicenda.

Dalle prime informazioni si tratterebbe di un giovane proveniente dalla Provincia di Lodi. Ora le autorità stanno ricostruendo tutti i suoi spostamenti ed i suoi contatti.

Ecco invece il comunicato stampa della Regione Campania:

La task force della Protezione Civile della Regione Campania comunica che nella giornata di oggi sono stati esaminati in laboratorio, presso il centro di riferimento dell’ospedale Cotugno, 22 tamponi.

Sono risultati positivi 5 tamponi, per i quali, come per tutti gli altri finora positivi, si attende la conferma ufficiale da parte dell’Istituto Superiore di Sanità.