Coronavirus. 3 casi positivi a Castel Volturno, la comunicazione del sindaco

Castel Volturno – Due nuovi casi di Coronavirus anche nel comune di Castel Volturno, sul litorale Casertano.

Questi vanno ad aggiungersi al primo caso accertato salendo, quindi a quota 3 contagiati da Covid-19.

A confermarlo è il sindaco Luigi Petrella. Vi comunico che attualmente, a Castelvolturno sono stati riscontrati tre casi positivi di coronavirus, la Signora di Mondragone ricoverata presso la struttura sanitaria di Pinetagrande, tutt’ora trasferita alla struttura ospedaliera del Cotugno, ed una coppia di coniugi, il marito di ritorno da Milano per lavoro e la moglie che soggiornava con il padre di lui, tutti e tre sono stati posti in quarantena presso la propria abitazione in località Pinetamare, sono costantemente monitorati dal presidio operativo dell’ASL e sono attenzionati e vigilati dalle forze di polizia e dagli uomini della protezione civile, anche per il padre è stato predisposto dall’ASL la richiesta di eseguire il tampone, che sarà effettuato in giornata.

Aggiunge il primo cittadino: “Vi chiedo di perseguire nel rispetto rigoroso delle regole, evitare qualsiasi contatto sociale, vi esorto a restare chiusi in casa ed uscire solo per lo stretto necessario“.