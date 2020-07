Coronavirus. Paura per un altro focolaio: scoperte 5 persone positive

Castel Volturno – E’ di pochissimi minuti fa la notizia di 5 nuovi positivi al Coronavirus nel Casertano.

Precisamente si tratta del comune di Castel Volturno. E’ proprio l’amministrazione comunale ad allertare la popolazione:

Poche ore fa è stato comunicato dalla struttura competente UOPC la presenza sul nostro territorio di numero cinque casi positivi al COVID 19. Si tratta di cittadini non residenti senza fissa dimora, attualmente domiciliati nel nostro comune. Le persone in oggetto sono state poste in quarantena obbligatoria sotto assistenza e vigilanza della Polizia Municipale e Protezione Civile. Vi comunicheremo ulteriori aggiornamenti in itinere.

Al momento le informazioni sono solo parziali, seguiranno sicuramente nuovi aggiornamenti sulla vicenda.