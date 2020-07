Coronavirus. Nuovo positivo nel Casertano dopo 3 giorni

Francolise – Nuovo caso di Coronavirus nel Casertano, questa volta nel comune di Francolise.

Si tratta del primo contagio dopo circa 3 giorni. E’ lo stesso Comune a rendere noti i dettagli e a confermare la notizia:

“Ci corre l’obbligo di informare tutti di una nuova positività nel nostro Comune ma, anche, di far presente che la persona in questione sta bene, non presenta sintomi importanti ed é già in quarantena obbligatoria dal 29 di giugno perché era stata a contatto con persone risultate positive.

L’esito del tampone reso noto questo pomeriggio, dà concretezza ad una situazione che, di fatto, è già monitorata e sotto continuo controllo, tanto nella cura della persona positiva, quanto nella ricostruzione dei contatti avuti fino al 29 giugno scorso. L’invito che vi rivolgiamo è di rispettare le regole di distanziamento e di indossare sempre i dispositivi di protezione individuale.

Noi, come Amministrazione, in concerto con l’Asl di competenza, stiamo lavorando per il contenimento ed é proprio in vista di questo fine che esortiamo tutti ad assumere e a mantenere stili di vita che tengano conto della situazione ancora complessa in cui viviamo. Non è necessario creare allarmismi. Bisogna solo rispettare le regole che tutti conosciamo”.