Coronavirus. Caso positivo anche a Trentola Ducenta

Trentola Ducenta – Si registra il primo contagio da coronavirus anche nel comune di Trentola Ducenta.

A confermarlo è il commissario del Comune Andrea Contadori, il quale ha chiarito alcune informazioni in merito:

“La persona si trovava in quarantena insieme alla sua famiglia dal 12 marzo, per cui da quella data, non ha avuto contatti con altri soggetti. L’Asl ha comunicato che la persona contagiata ha avuto contatti solo coi componenti della sua famiglia e non necessita di ricovero ospedaliero”.

Si tratta di un uomo di 40 anni il cui contagio sarebbe avvenuto approssimativamente intorno il 12 marzo in altro comune della provincia.