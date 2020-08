Coronavirus: caso positivo a San Cipriano d’Aversa

San Cipriano d’Aversa – Nuovo caso positivo al Coronavirus nel comune di San Cipriano d’Aversa.

E’ il sindaco Vincenzo Caterino ad annunciarlo su Facebook con una comunicazione per avvisare la cittadinanza:

“Buonasera concittadini, da poco mi è stato comunicato che un nostro concittadino è risultato positivo al Covid-19, fortunatamente è in buone condizioni, con sintomi lievi ed attualmente in isolamento domiciliare, a questa persona va il nostro augurio di una pronta guarigione e di risolvere tutto al più presto. Anche i familiari sono in isolamento fiduciario ed in attesa dell’esito del tampone.”

Conclude il primo cittadino – “L’ASL ha attivato tutte le procedure di prevenzione e controllo ed è in corso la ricostruzione dei contatti. Noi facciamo la nostra parte indossando la mascherina e mantenendo la distanza minima”.