Coronavirus. Caso positivo a Falciano del Massico

Falciano del Massico – Nuovo caso di Coronavirus nel casertano. Questa volta nel comune di Falciano del Massico.

Ad annunciarlo è stato il sindaco Erasmo Fava, il quale comunica alla cittadinanza la notizia:

In queste ore gli organi preposti stanno ricostruendo gli spostamenti degli ultimi giorni suoi e dei propri familiari.

Preciso da subito che non potranno essere diffuse le generalità della persona coinvolta e pertanto invito la cittadinanza a mantenere la calma ed a rispettare tutte le norme di sicurezza messe in atto dal Governo e dalla Regione.

Solo rispettando le regole possiamo evitare il diffondersi del contagio.

Sono in contatto costante con le autorità che si stanno occupando del caso, nell’interesse di tutti e con la massima trasparenza, vi informerò sulle azioni future che saranno adottate.

Supera le 20 unità il numero di contagiati di Coronavirus in tutta la Provincia di Caserta.