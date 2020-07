Coronavirus 17 nuovi casi nel Casertano, 27 in tutta la Campania

Mondragone – Nuovo aumento di contagi da Coronavirus in tutta la Campania, con ben 27 casi positivi nelle ultime 24 ore.

Sembrerebbe che almeno la metà dei casi covid si sia verificato provincia di Avellino, dove è stato scoperto un altro mini focolaio.

Per quanto riguarda il Casertano al momento non si hanno ancora informazioni ufficiali, in quanto l’Asl di Caserta non pubblica un nuovo bollettino dal 3 luglio, quindi circa 3 giorni.

Ma il Presidente De Luca parla di 17 nuovi casi a Mondragone, ecco quanto riportato nel suo ultimo post:

“È stato completato nelle palazzine dell’ex Cirio a Mondragone l’esame dei tamponi effettuati dopo i 15 giorni di incubazione del virus. Sono stati effettuati altri 450 tamponi e isolati i residui 17 casi positivi per i quali è in corso il trasferimento nelle strutture sanitarie Covid. Il focolaio è al momento spento. Si rende così possibile alla mezzanotte di domani eliminare la zona rossa. Come da ordinanza, resta l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto per gli abitanti di Mondragone“.