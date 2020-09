Coronavirus: 7 nuovi casi nell’Agro Aversano, un giovane ricoverato

Agro Aversano – Nelle ultime 24 ore, purtroppo si registrano 7 nuovi casi positivi al Coronavirus nella zona dell’Agro Aversano.

Diversi i comuni interessati. Tutti i nuovi pazienti covid sono stati confermati dai rispettivi sindaci.

Nuovo caso di covid-19 a Villa di Briano. Il sindaco Luigi Della Corte pubblica la seguente nota:

“Si tratta di una persona che per questioni lavorative non ha avuto particolari contatti sul nostro territorio. Sta bene, ha sintomi leggeri, ed è in isolamento domiciliare. Tengo a precisare che gli ultimi casi che ho annunciato non hanno alcuna relazione con i casi precedenti, già guariti o in via di guarigione. Vi prego di stare attenti, rispettare le ordinanze, tenere SEMPRE la mascherina, correttamente indossata, anche all’aperto così come da ultima ordinanza regionale. Ci stiamo approcciando ad una fase critica, è necessario un grande senso di responsabilità da parte di tutti. Ce la faremo solo con l’aiuto di tutti. Altrimenti non finisce più.”

A San Marcellino, invece, il sindaco Anacleto Colombiano annuncia 4 nuovi casi, per un totale di 31 positivi in città:

“La situazione contagi nel nostro paese è purtroppo in aumento. Aspettavamo dall’Asl dei risultati e in serata sono arrivati: purtroppo i risultati ci dicono che ci sono altri quattro positivi tra i nostri cittadini. Il bilancio totale è dunque di 31 contagiati. Si tratta di numeri preoccupanti è quindi più che mai necessario rispettare le norme. Assumiamo atteggiamenti responsabili, facciamolo per le persone che vogliamo bene. Il virus sta colpendo tutti anche i meno giovani. Bisogna essere responsabili per non incorrere in altre e più drastiche soluzioni”.

Un ragazzo di Cesa positivo al Covid, ricoverato in ospedale, la notizia viene confermata dal sindaco Enzo Guida:

“Si tratta di un nostro giovane concittadino, attualmente è ricoverato in Ospedale. Ho avuto modo di parlare a telefono con l’interessato e le condizioni attuali sono buone. I familiari sono in isolamento e saranno sottoposti a tampone”. E’ il 12esimo a Cesa.

Anche a Succivo ufficializzato dall’Ente comunale un nuovo positivo: municipale pochi minuti fa: “Il Dipartimento di Prevenzione dell’Asl ci ha appena comunicato che un tampone effettuato a carico di un nostro concittadino è risultato positivo. Ad oggi, quindi, sono sei i concittadini positivi. Monitorati dall’Asl e dal Medico di Base, sono in buone condizioni di salute e sono quotidianamente in contatto telefonico con il Sindaco. E’ nostro compito informare costantemente e nella massima trasparenza i nostri concittadini.”