Coronavirus: nuovi casi nell’Agro Aversano, 11 a Lusciano, +4 a San Marcellino

Lusciano / San Marcellino – Aumentano i casi di coronavirus nell’Agro Aversano, dove la città di Aversa fa segnare ben 48 positivi.

Nuovi casi covid anche in diversi comuni limitrofi. Nel comune di Lusciano il sindaco Nicola Esposito ufficializza 11 positivi, l’ultimo riguarda un ragazzo minorenne rientrato dalle vacanze in Sardegna.

“Buongiorno concittadini, anche oggi devo purtroppo comunicarvi che in Paese c’è un altro caso di persona affetta da Covid-19. Si tratta di un ragazzo minorenne asintomatico tornato dalle vacanze dalla Sardegna. Siamo quindi a 11 casi.

Vi invito a rispettare ad indossare la mascherina, mantenere le dovute distanze e lavare frequentemente le mani. Vi aggiorno appena abbiamo altre notizie ufficiali dall’ASL“.

4 nuovi casi anche a San Marcellino dove il sindaco Anacleto Colombiano ha comunicato:

“Dei nuovi contagi uno fa parte del ceppo familiare del primo positivo accertato alcuni giorni fa. Quest’ultimo sta meglio, le sue condizioni sono in miglioramento. I nuovi positivi sono invece tutti asintomatici. Anche per loro è iniziata una quarantena domiciliare mentre sono state allertate le strutture sanitarie. La situazione resta attentamente monitorata. Rinnovo l’appello al rispetto delle norme: indossare la mascherina, evitare assembramenti, favorire il distanziamento sociale e lavare spesso le mani. Bisogna prestare attenzione, ora più che mai: non vanifichiamo i sacrifici dei mesi scorsi. Non possiamo permettercelo“.