Coronavirus a Caserta. Test positivo confermato. 6 persone in quarantena

Caserta – Anche l’Istituto Spallanzani di Roma ha confermato la positivita’ al Coronavirus della 24enne studentessa casertana tornata da Milano qualche giorno fa, e attualmente ricoverata al Cotugno di Napoli in osservazione, con un mal di gola e senza sintomi preoccupanti.

Lo rende noto il direttore generale dell’Asl di CASERTA Ferdinando Russo, che spiega che sono stati posti in quarantena volontaria i genitori della ragazza, quindi un’amica della 24enne, ovvero una ragazza di Ruviano che ha fatto il viaggio da Milano, i genitori e il fidanzato di quest’ultima, un militare di Guardia Sanframonti (Benevento).

Stessa misura anche per una coppia di cugini della 24enne, che avrebbero dovuto sposarsi tra qualche giorno, e che la ragazza ha incontrato non appena tornata da Milano.

La ragazza, hanno accertato i medici del Sep – Servizio di epidemiologia e prevenzione dell’Asl – vive da sola a CASERTA e avrebbe incontrato, a suo dire, otto persone.

E’ probabile che nelle prossime ore vengano contattati a scopo precauzionale anche i colleghi di lavoro dei genitori delle due ragazze, che a seconda dei sintomi, potrebbero essere invitati alla quarantena volontaria.

Oggi ci sara’ una riunione in prefettura, durante la quale verra’ affrontato anche un altro argomento che nei prossimi giorni potrebbe dar luogo a polemiche, quello della copertura da parte dell’Inps per i lavoratori che resteranno in quarantena; al momento l’Istituto di previdenza non ha dato indicazione precise su come agira’ nei confronti di queste persone costrette dall’autorita’ a restare a casa.

Intanto CASERTA si e’ svegliata quasi del tutto svuotata, dopo la decisione presa ieri sera dal sindaco Carlo Marino di chiudere da oggi a sabato le scuole di ogni ordine e grado.