Coronavirus. Nuovo ospedale a Caserta

Caserta – Verrà requisita un’area nella città di Caserta per la realizzazione di un nuovo ospedale per fronteggiare l’emergenza del Coronavirus.

Lo ha annunciato il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, ecco la comunicazione:

#CORONAVIRUS: ho disposto l’istruttoria per la requisizione in uso dell’area individuata a Caserta per la realizzazione dell’ospedale modulare nel quale vi saranno 24 posti letto di terapia intensiva. Si tratta di uno dei tasselli decisivi per il potenziamento dei posti letto di rianimazione nella nostra regione.

24 nuovi posti letto di terapia intensiva. Al momento non ci sono ulteriori informazioni quale sia la zona precisa e la tempistica per la realizzazione.