Coronavirus. 255 contagiati nel Casertano, TUTTI I COMUNI

Casapulla – Nuovi positivi nella Provincia di Caserta al covid-19, raggiunta la quota di 255 contagiati.

Gli ultimi aggiornamenti riguardano il sesto caso di Coronavirus a Casapulla. E’ il sindaco Renzo Lillo ad annunciarlo:

“I responsabili dell’Asl mi hanno comunicato l’esito di un tampone positivo eseguito su un cittadino di Casapulla, che porta a sei il numero delle persone contagiate sul nostro territorio. A questo dobbiamo aggiungere i test già effettuati di cui si aspetta l’esito e quelli richiesti ed ancora da eseguire.

Il sesto positivo è riconducibile al gruppo familiare di un altro contagiato; questo dimostra la nostra poca attenzione alla grave situazione che stiamo vivendo. Difatti, nei giorni passati, il nuovo positivo è andato a fare visita al parente che aveva fatto il tampone per rincuorarlo e purtroppo è rimasto contagiato a sua volta, diventando potenziale portatore di virus per chi abita con lui ed per tutte le persone con cui è entrato in contatto

Oggi chiunque ha un decimo di febbre o qualche altro sintomo che potrebbe essere riconducibile al Coronavirus, chiede che gli venga eseguito il tampone e pensa di aver risolto tutto. Non è così. Se si pensa di essere stato contagiato, la persona interessata ed i familiari conviventi devono mettersi tutti quarantena fino a quando non si conosce l’esito del tampone. La quarantena non è solo della persona sospetta, ma di tutti i familiari con cui vive e che hanno avuto contatti con essa. Se non si rispetta questa semplice procedura si diventa portatori di virus. Purtroppo in questo periodo dobbiamo evitare i contatti di qualsiasi tipo, anche se corriamo il rischio di sembrare scostanti; non dobbiamo andare a trovare amici, genitori, figli parenti ed altri; dobbiamo restare a casa che è l’unico modo per evitare il contagio”.

Il coronavirus è arrivato anche a Raviscanina. La persona colpita è già in isolamento domiciliare volontario, ha avuto febbre e problemi respiratori.

“Poche ore fa – ha scritto il sindaco Ermanno Masiello – ho ricevuto dall’Asl la comunicazione della positività al tampone. E’ una notizia che non avrei mai voluto dare ai miei concittadini ma questo significa che il virus è alle nostre porte, sta circolando e dobbiamo evitare al massimo ogni contatto sociale. Anche vedere i genitori e i familiari in questo momento è molto pericoloso. Ovviamente dobbiamo tenere alta la guardia, ma non è questo il momento di spaventarsi e di preoccuparsi. Restiamo a casa, è una cosa bruttissima ma non possiamo fare diversamente”.

“L’Asl sta ricostruendo tutti i contatti della persona contagiata e ho già sentito il contagiato che mi ha riferito di stare abbastanza bene. Sta affrontando con coraggio e tranquillità questa sfida, gli siamo vicini e già abbiamo affidato alla protezione civile il compito di consegnare a casa farmaci e generi di prima necessità visto che tutta la famiglia è praticamente in quarantena“.

Settimo caso anche a Francolise, dove un uomo di 50 anni è risultato positivo.